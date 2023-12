Set LEGO Marvel Hulkbuster in offerta Amazon per Natale (-20%)

Scatta la corsa agli ultimi regali di Natale e per fortuna Amazon ci viene in contro con offerte strepitose. È il caso di questo set LEGO Marvel che permette di costruire una action figure dell’Hulkbuster visto nel film degli Avengers che oggi puoi acquistare in sconto a 39,90 euro invece di 49,99. La consegna è garantita prima di Natale.

Set LEGO Marvel Hulkbuster: un ottimo regalo di Natale

Questo set non è solo un’occasione per costruire un impressionante Hulkbuster, ma è anche una piccola rappresentazione dell’epica battaglia di Wakanda tratta dal film “Avengers: Infinity War”. Con quattro minifigure LEGO incluse, tra cui Bruce Banner con testa trasformabile in Hulk e Okoye con una lancia, i bambini possono ricreare le avvincenti scene del film o immaginare nuove avventure.

Il mega mech Hulkbuster è snodabile e può essere mosso e posizionato in varie pose, dando ai piccoli costruttori un sacco di spazio per la creatività. Con la sua cabina di pilotaggio per le minifigure LEGO e le articolazioni snodabili, questa action figure mech sarà il centro delle attenzioni.

Alta oltre 15 cm, l’Hulkbuster è perfetta per essere esposta nella collezione di supereroi LEGO Marvel o come elemento decorativo in camera da letto. La stabilità è garantita grazie alle ginocchia bloccate, quindi nessun problema a farla tenere in piedi.

Non perdere l’opportunità di fare felice un giovane fan di Marvel durante le festività natalizie. Acquista il set LEGO Marvel Hulkbuster in offerta su Amazon ora e goditi il risparmio del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.