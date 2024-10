Set LEGO Icons Albicocco Giapponese su Amazon: di nuovo disponibile e in offerta

Il vendutissimo set LEGO Icons Albicocco Giapponese, una delle novità di maggior successo da parte dell’azienda dei mattoncini degli ultimi mesi, è nuovamente disponibile per l’acquisto su Amazon. Oggi può essere tuo anche con un piccolo sconto che ti permette di pagarlo soltanto 27,59 euro: la spedizione Prime ti garantisce persino la consegna in giornata in alcune zone.

Set LEGO Icons Albicocco Giapponese: una decorazione floreale per la casa

Questo set pensato per gli adulti è l’ideale per passare un pomeriggio all’insegna del relax e per regalarsi al contempo una elegante decorazione floreale per la tua casa senza il bisogno di manutenzione.

Dal design curato, l’albicocco giapponese LEGO presenta uno stile elegante e fiori vibranti in tonalità di rosso e magenta. Il kit include anche un vaso in blu pastello con una fascia dorata e una base che ricorda il legno, così da conferire alla piccola costruzione un aspetto ancora più elegante.

Il set è ideale sia per i principianti che per i più esperti ed è perfetto per aggiungere un po’ di natura all’arredamento della tua casa con un tocco delicato, originale e unico. Idea regalo perfetta per ogni occasione, anche per te stesso.

Acquista il set LEGO Icons Albicocco Giapponese su Amazon a soli 27,59 euro: andrà di nuovo a ruba.