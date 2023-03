Set LEGO Horizon Forbidden West: da non perdere con le Offerte di Primavera

Per gli appassionati del videogioco Horizon Forbidden West arriva la possibilità di acquistare il set LEGO ufficiale in offerta a 76 euro invece di 89 grazie alle offerte di primavera di Amazon.

Con spedizione immediata e consegna Prime, ti arriverà a casa un set da collezione che ti permetterà di costruire e esporre una delle macchine più iconiche del gioco: il Collolungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Set LEGO Horizon Forbidden West: per i fan del videogioco, ma non solo

Il set LEGO di Horizon Forbidden West è composto da 1.222 pezzi che ti permetteranno di ricreare il Collolungo con tutti i suoi dettagli originali, come la testa a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, la coda e le lunghe gambe. Il Collolungo è accompagnato da un paesaggio in mattoncini che include una betulla, dell’erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno.

Il set include anche una minifigure del personaggio LEGO Aloy con arco e lancia costruiti in mattoncini, più una Vedetta fornita di sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi a scelta. Potrai mettere in scena le tue avventure nel mondo post-apocalittico di Horizon Forbidden West con questi personaggi in miniatura.

Progettato per le persone che amano le attività pratiche e rilassanti, fa parte di una collezione di modellini da costruire LEGO per adulti. Potrai divertirti a montare il Collolungo e il suo ambiente seguendo le istruzioni chiare e dettagliate. Potrai poi rendere omaggio al mondo di Horizon Zero Dawn esponendo la tua creazione dove vuoi, in casa o anche in ufficio, perché no?

Resta il fatto che dovresti approfittare subito dell’offerta per avere il tuo set LEGO di Horizon Forbidden West ad un prezzo eccezionale. Lo sconto è attivo ancora per poco: non perdere tempo.

