Set LEGO Friends: Il negozio degli accessori a prezzo STRACCIATO (-40%)

Ottima idea regalo per bambine e bambini su Amazon con il set LEGO Friends: Il Piccolo Negozio di Accessori in offerta a 5,99 euro per un risparmio del 40% rispetto al prezzo consigliato di 9,99. Con la spedizione Prime sarà a casa tua in men che non si dica.

Set LEGO Friends: il piccolo negozio degli accessori

Il set è pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su, che potranno costruire il loro negozio giocattolo e immaginare avventure di shopping con le mini bamboline. La confezione include infatti due personaggi LEGO Friends, Paisley e Candi, con tanti accessori da salone di bellezza, tra cui marsupi, gadget e prodotti di bellezza.

Il negozio propone un’esperienza ludica completa: si apre per permettere di giocare al suo interno, dove si trovano uno specchio e una cassa automatica. Piccoli dettagli che rendono il tutto ancora più realistico e coinvolgente, stimolando la fantasia dei più piccoli.

Una perfetta idea regalo per bambine ma anche bambini, che costa poco e che ti arriva subito a casa grazie alla spedizione Prime di Amazon. Acquista adesso il set LEGO a soli 5,99 euro invece di 9,99.