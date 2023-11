Set LEGO Ducati Panigale: bellissimo e in OFFERTA su Amazon (-17%)

Oggi ti segnaliamo un fantastico set LEGO che ti permette di costruire una riproduzione della bellissima e velocissima Ducati Panigale: con lo sconto del 17% su Amazon te lo porti a casa a soli 57,99 euro. Una grandissima occasione da non perdere se sei un appassionato del genere.

Set LEGO Ducati Panigale: un’offerta da non perdere

Questo eccezionale set LEGO Technic ti offre l’opportunità di entrare nel mondo delle moto Ducati in modo completamente nuovo. Con 646 pezzi e una grande attenzione ai dettagli, questa riproduzione del modello Ducati è un vero capolavoro di ingegneria.

Resterai sorpreso dal dettaglio della scatola del cambio a 2 velocità. Con un semplice movimento, puoi attivare il motore V4 della moto giocattolo e sperimentare diversi stili di guida grazie al cambio a 2 velocità. Questo ti permette di vivere l’emozione della guida in modo realistico.

Il set include anche sospensioni anteriori e posteriori funzionanti, che conferiscono al movimento un aspetto ancora più autentico. Inoltre, la moto è dotata di sterzo girevole e freni a disco anteriori e posteriori, per un controllo completo.

I dettagli sono ciò che fa davvero brillare questo modello. Il cavalletto laterale, il tubo di scarico, il parabrezza e il cruscotto sono il tocco finale che rende questa riproduzione LEGO del modello Ducati così fedele all’originale. Il colore rosso aggiunge un autentico fascino italiano, mentre il supporto ti consente di esporre con orgoglio questa elegante creazione.

Se sei un appassionato di modellismo da costruire, questo set è un must. Acquistalo ora su Amazon in offerta a 57,99 euro: non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.