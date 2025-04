Set LEGO Drago Medievale 3-in-1: sconto INFUOCATO su Amazon

Il set LEGO Creator 3-in-1 Drago Medievale è una magnifica idea se cerchi un regalo capace di far brillare gli occhi al tuo bambino o alla tua bambina. Con questo kit avrai la possibilità di regalare praticamente tre modellini giocattolo in uno, grazie ad una soluzione trasformabile all’infinito che permette di costruire altrettante creature leggendarie. Oggi è su Amazon in offerta al prezzo imperdibile di 49,99 euro invece di 59,99.

Set LEGO Drago Medievale: scatena la fantasia

Gli stessi mattoncini inclusi nella confezione danno modo di costruire un drago, un serpente marino oppure una fenice infuocata.

Il bello è che ogni modello è ricco di dettagli e completamente snodabile, quindi è possibile farlo combattere, volare o arrampicarsi dove si preferisce. Un modellino che può diventare anche un perfetto oggetto da esposizione: non a caso include un supporto per la fenice e la possibilità di dare diverse pose al drago o al serpente marino.

Un’esperienza di costruzione appassionante che stimola la creatività e la concentrazione vista la possibilità di ritrasformare quando si preferisce il modello in un altro ancora, il tutto sempre con gli stessi mattoncini.

Per un’idea regalo originale e che sarà sicuramente gradita, il set LEGO Creator 3-in-1 Drago Medievale è perfetto: solo per oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 49,99 euro invece di 59,99, con IVA e spese di spedizione incluse.