Set LEGO Crisantemo in offerta: idea regalo elegante per San Valentino

Se sei in cerca di un’idea regalo originale ed elegante per San Valentino, sei ancora in tempo per approfittare dello sconto Amazon attivo sul nuovo set LEGO Botanicals Crisantemo: oggi può essere tuo a soli 23,99 euro invece di 29,99 e lo ricevi subito a casa grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime.

Set LEGO Crisantemo: un fiore senza tempo da costruire e ammirare

Il set LEGO Botanicals Crisantemo è pensato per gli adulti e mette insieme creatività, relax e design in un’unica esperienza. Dai dettagli curati e dai petali snodabili, questo crisantemo in mattoncini LEGO riproduce le varie fasi di fioritura della pianta: due boccioli chiusi, uno in apertura e uno completamente sbocciato con l’obiettivo di regalarti un effetto realistico e al contempo elegante.

A completamento del set ecco un raffinato vaso verde pastello con una fascia dorata e una base effetto legno, ideale per abbinarsi a qualsiasi ambiente in cui tu deciderai di posizionarlo. Naturalmente, essendo una pianta artificiale, non ha bisogno di acqua e resterà perfetta nel tempo.

Un’attività rilassante e coinvolgente da condividere magari proprio in occasione di San Valentino e che si arricchisce dell’app LEGO Builder, con cui è possibile seguire passo dopo passo le istruzioni digitali.

Sorprendi la persona che ami con il set LEGO Botanicals Crisantemo in offerta su Amazon a 23,99 euro invece di 29,99 e regala una pianta che durerà per sempre.