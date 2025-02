Set LEGO City Garage F1: occhio allo sconto Amazon (-19%)

Uno dei nuovi set LEGO realizzati in collaborazione con F1 è il Garage con Monoposto Mercedes-AMG e Alpine: una meraviglia completa di box, auto giocattolo e minifigure di piloti e meccanici che puoi acquistare in offerta a soli 64,79 euro invece di 79,99. Il prezzo include la spedizione Prime per la consegna immediata.

Set LEGO City Garage: un must per i fan della F1

Il set LEGO City Garage con monoposto Mercedes-AMG e Alpine è imperdibile per gli appassionati di motori, perfetto per bambini dai 7 anni in su, ma anche per gli adulti fan dello sport automobilistico più prestigioso.

All’interno del kit troverai due iconiche auto da corsa che riproducono le rispettive livree di Mercedes e Alpine, con tanto di garage super attrezzato con banchi da lavoro, carrelli degli attrezzi e una torre di pneumatici slick. Non manca nemmeno il trofeo del vincitore.

E i dettagli? Incredibili: puoi aprire l’officina per accedere ai meccanici al lavoro e usare la leva di lancio per far scattare le auto in gara a tutta velocità. Inoltre, con due piloti e quattro meccanici si presta perfettamente anche a duelli all’ultimo giro.

La struttura del garage, continuando, include una comoda maniglia per il trasporto, ideale per portare il set ovunque. Insomma, se ami la Formula 1 o vuoi fare un regalo a un piccolo appassionato, questo set è semplicemente perfetto. Acquistalo adesso a soli 64,79 euro invece di 79,99.