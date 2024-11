Set LEGO Cinepresa Disney: il prezzo crolla su Amazon per la prima volta (-30%)

Ti suggeriamo un’idea regalo per te o per una persona a cui vuoi bene che finalmente ottiene uno sconto eccezionale su Amazon. Parliamo del set LEGO Disney Cinepresa Omaggio a Walt Disney, una meravigliosa chicca dedicata agli amanti del cinema che può essere tua oggi in offerta a 69,99 euro invece di 99,99. Questo è il prezzo più basso di sempre.

Cinepresa Disney LEGO: una meraviglia in omaggio a Walt Disney

Questo modello esclusivo è pensato per gli appassionati di cinema, Disney e ovviamente costruzioni LEGO e vuole celebrare Walt Disney e i suoi indimenticabili personaggi.

Formata da ben 811 pezzi, avrai la possibilità di costruire una cinepresa vintage ricca di dettagli, completa di un pannello posteriore apribile e una striscia di pellicola che riporta fotogrammi di 20 iconici film Disney. Tra le chicche che lo compongono citiamo anche il ciak da regista, con spazio per 3 personaggi, e la cinepresa multipiano con schermi stampati dedicati al cortometraggio “The Old Mill”.

All’interno della confezione troverai anche 3 minifigure che rappresentano Walt Disney, Topolino e Minnie accompagnati dalle figure LEGO di Bambi e Dumbo. Il libretto illustrativo ti darà non solo le istruzioni per montarlo, ma anche curiosità e dettagli sulla storia Disney e sulla cinepresa.

Un’idea regalo perfetta per gli adulti, specie se fan della Disney o del cinema. Per la prima volta scende di prezzo su Amazon con uno sconto importante: meglio approfittarne. Acquista adesso il set LEGO Disney Cinepresa Omaggio a Walt Disney a 69,99 euro invece di 99,99.