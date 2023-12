Set LEGO Action Figure Chewbacca: un regalo di Natale in SUPER SCONTO (-32%)

Per gli appassionati di Star Wars non potrebbe esserci regalo migliore di questo. Il set LEGO che permette di costruire una magnifica Action Figure di Chewbacca, il wookie che accompagna Han Solo nelle sue avventure, è in sconto su Amazon con un risparmio del 32%: invece di 209,99 puoi pagarlo infatti soltanto 143,30 euro. Una strepitosa occasione da non perdere.

Set LEGO Chewbacca: una meraviglia per i fan di Star Wars

In occasione del 40º anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, questo set LEGO da 2.319 pezzi è un omaggio straordinario a uno dei personaggi più amati della saga, il valoroso Wookiee Chewbacca. La figura di Chewbacca è costruita con cura, dotata di una bandoliera e di una gigantesca balestra, il tutto realizzato con mattoncini LEGO di alta qualità.

Oltre alla maestosa figura di Chewbacca, il set include una minifigure LEGO Star Wars del Wookiee con una balestra spara-bottoncini, perfetta per completare la tua collezione di personaggi.

La creatività è la chiave di questo kit di modellismo, pensato sia per adulti che per ragazzi e ragazze appassionati di Star Wars e LEGO. Puoi lasciare libero sfogo alla tua inventiva mentre ricostruisci il corpo peloso di Chewbacca, assembli la bandoliera e la balestra gigante, per poi esporre l’iconica figura alta 46 cm come decorazione straordinaria per casa tua o l’ufficio.

Se stai cercando un regalo speciale per un amico, un familiare o anche per te stesso, questo set LEGO Star Wars di Chewbacca è la risposta. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa questo pezzo unico a un prezzo irresistibile di soli 143,30 euro anziché 209,99. Che la Forza (e lo sconto) sia con te.

