Set Joycon per Nintendo Switch: ottimo sconto su Amazon

Se sei un appassionato di Nintendo Switch e stai cercando un’opzione di controller aggiuntivo o di sostituzione, potresti essere interessato a questa offerta speciale su Amazon. Attualmente, puoi ottenere un set di due Joycon wireless per Nintendo Switch al prezzo vantaggioso di soli 33,99 euro, grazie a uno sconto del 15%.

Set Joycon per Nintendo Switch: il prodotto che non sapevi di volere

Quetsi Joycon per Nintendo Switch sono dotati di un chip di ultima generazione che risolve perfettamente il problema di dropout e pulsanti non reattivi. Questo significa che avrai un controllo preciso e senza ritardi durante le tue sessioni di gioco. Inoltre, i joystick a 360° e i pulsanti confortevoli offrono un’esperienza di gioco piacevole e fluida.

La compatibilità di questi controller joycon è un altro punto di forza. Sono compatibili con le versioni Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED, rendendoli perfetti per sostituire i controller originali o per essere utilizzati come opzioni aggiuntive. Puoi utilizzarli con una vasta gamma di giochi, tra cui Switch Sports, Just Dance e molti altri.

I Joycon di Switch supportano il giroscopio a 6 assi e la vibrazione a doppio motore, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente. Inoltre, premendo il pulsante “HOME”, puoi facilmente risvegliare la console Switch senza doverla toccare. Per quanto riguarda l’autonomia, i Joycon sono dotati di una batteria da 500 mAh incorporata sia nel controller destro che in quello sinistro. La ricarica completa richiede solo 2-3 ore e puoi goderti fino a 6-8 ore di gioco continuo. Inoltre, hai due opzioni di ricarica: puoi utilizzare il cavo Type-C incluso o collegare i controller direttamente alla console Switch.

Se stai cercando un set di controller per la tua Switch, questa offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere. Acquistando questi joycon wireless per Nintendo Switch con il 15% di sconto, puoi migliorare la tua esperienza di gioco al prezzo speciale di soli 33,99 euro. Non perdere altre tempo, sono rimaste le ultime scorte a disposizione con questo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.