Set Diamond Juventus: profumo + Beauty Case a soli 14€

Siete alla ricerca di un regalo perfetto per un tifoso della Juventus? Su Amazon potreste approfittare dell’incredibile offerta dedicata al set Diamond Juventus che comprende un profumo da 5o ml e un Beauty Case all’incredibile prezzo 14,90 euro invece di 25 euro. Tutto è brandizzato Juventus così da portare ovunque la vostra passione calcistica.

Set Diamond Juventus: caratteristiche principali

La fragranza Juventus porta con se note orientali ed acquatiche pensate per l’uomo sportivo e allo stesso tempo raffinato. Rimanda agli odori dei campi da calcio, all’erba fresca, al profumo della sfida e dell’energia. Il concept del profumo Juventus è pura forza, passione ed energia. Questo cofanetto regalo è pensato appositamente per accompagnare il tifoso in ogni momento della giornata, per fargli vivere le emozioni della passione calcistica in ogni istante: chi tifa Juventus, tifa fino alla fine.

Tutto questo può essere vostro a soli 14,90 euro e in pochissimo tempo grazie alle consegne rapide e gratuite di Amazon Prime. Fate un regalo certamente gradito a un tifoso della Juventus, oppure se lo siete voi stessi sentitevi parte integrante della Vecchia Signora portando la sua fragranza sempre in giro.