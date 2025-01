Set di punte e bit di avvitamento Bosch da 35 pezzi in maxi sconto (-43%)

Occasione Amazon da cogliere al volo perché sta andando a ruba: questo set Bosch di punte e bit di avvitamento da 35 pezzi è disponibile al prezzo eccezionale di soli 35,90 euro invece di 63,44. Una straordinaria opportunità per un set di accessori utilissimo per il lavoro o per il fai-da-te casalingo.

Set Bosch in super offerta: cosa include?

Il set in questione è un kit versatile che ti aiuterà ad affrontare più facilmente qualsiasi lavoro di foratura o avvitamento. Combina efficienza, qualità e semplicità grazie a punte elicoidali pensate per legno duro e morbido, perfette per lavori precisi e puliti grazie al perno di centraggio e ai taglienti di spalla.

La codifica cromatica delle punte rende facile e veloce individuare quella più adatta al tuo progetto dandoti sempre lo strumento giusto a portata di mano. A completare il set ecco anche una vasta disposizione di bit di avvitamento, in diverse misure, e perfette per una grossa gamma di utilizzi.

Un assortimelo completo ideale se usi trapani o avvitatori nei tuoi lavori domestici o professionali: a soli 35,90 euro è un affare che non puoi farti scappare.