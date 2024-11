Set di punte Bosch da 91 pezzi: il kit DEFINITIVO è in maxi sconto Amazon (-62%)

Questa potrebbe essere tra le migliori offerte per il fai-da-te attualmente attive su Amazon per la settimana del Black Friday. Il set da 91 pezzi di punte e bit di Bosch è disponibile in sconto a soli 25,99 euro invece di 68,93: un risparmio clamoroso che ti permette di portarti a casa una valigetta indispensabile per i tuoi progetti.

Set di punte da 91 pezzi Bosch: un affare da non perdere

Questo set è davvero il kit definitivo se stai cercando versatilità e precisione per i tuoi lavoretti fai-da-te ma, dobbiamo dirlo, anche per uso professionale. Parliamo di una valigetta che include una vasta gamma di punte e bit adatte per funzionare su materiali come legno, metallo e pietra.

Per la precisione, il set include 11 punte in titanio per metallo, plastica dura e plexiglass, 11 punte per muratura e pietra e 8 punte specifiche per legno. Inoltre, con la bacchetta magnetica e il cacciavite a cricchetto i lavori di avvitamento saranno resi notevolmente più semplici.

Ancora, troverai anche 15 punte lunghe da 50 mm e 34 da 25 mm, insieme a prese e ad un supporto universale. La custodia-valigia ti aiuterà a tenere tutto organizzato e ordinato.

Il set è compatibile con tutti i trapani portatili e fissi e ti promette prestazioni di alto livello e una lunghissima durabilità. A questo prezzo poi è davvero un affare: acquistalo adesso a soli 25,99 euro.