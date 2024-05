Set di 48 punte Bosch in titanio a 29,05€: OFFERTA AMAZON (-24%)

Ennesima fantastica occasione per il fai-da-te su Amazon con l’offerta attiva su questa valigetta che contiene 48 punte in titanio con asta magnetico ideali per lavorare legno, pietra e metallo. Del rinomato marchio Bosch puoi portartela a casa a soli 29,05 euro invece di 38.

Set 48 punte Bosch in titanio: le caratteristiche e i contenuti della valigetta

Il set da 48 pezzi di punte e bit V-Line in titanio di Bosch Accessories è un kit completo per la foratura e l’avvitamento su una varietà di materiali come legno, pietra e metallo. Ecco cosa include:

1 asta magnetica

6 punte per metallo HSS-TiN con diametro da 2 a 5 mm

6 punte per pietra

5 punte per legno

5 bit di avvitamento lunghezza 50 mm con vari tipi di punta: PH 2, PZ 2, S 6, T 20, T 25

18 bit di avvitamento lunghezza 25 mm con varie punte: PH, PZ, S, T, H

4 bussole con diametri di 6, 8, 10 e 13 mm

1 portabit universale magnetico

1 svasatore

Tutto organizzato all’interno di una valigetta comoda da portare in giro e che ti mette a disposizione una selezione completa di accessori per soddisfare una vasta gamma di esigenze di foratura e avvitamento, fornendo così un supporto affidabile per i tuoi progetti di fai-da-te e di lavoro. Acquistala adesso in offerta a 29,05 euro invece di 38.