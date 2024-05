Set di cacciaviti magnetici PROFESSIONALI a POCHISSIMO, tuoi a 14€

Riempi la tua cassetta degli attrezzi con una spesa ridicola grazie a questa promozione di Amazon che ha veramente dell’incredibile. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo set di cacciaviti magnetici a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questa cifra devi applicare il coupon che puoi vedere in pagina.

Così puoi beneficiare di un ribasso del 33% sul prezzo di partenza più un ulteriore sconto del 25% con il coupon, per un risparmio totale di ben 15 euro. Davvero niente male, soprattutto perché avrai degli attrezzi indispensabili per tanti lavori a casa e non solo.

Set di cacciaviti magnetici a prezzo shock

Non c’è dubbio che sia il prezzo in questo momento a fare la differenza, ma non è certo l’unica cosa. In questo fantastico set troverai ben 9 cacciaviti magnetici professionali per tantissimi lavori. Hanno tutti un’impugnatura antiscivolo ed ergonomica che garantisce il massimo del comfort per tutto il giorno.

Sono realizzati con materiali robusti e hanno la parte superiore magnetica che ti permette di agganciare facilmente le viti. Sono di varie misure e questo ti garantisce la possibilità di fare molti lavoretti. Inoltre sono dotai di una pratica confezione per tenerli in ordine, dotata di una maniglia per il trasporto.

Una vera bomba, soprattutto a questo prezzo. Quindi non attendere che svanisca la promozione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo set di cacciaviti magnetici a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi applicare il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.