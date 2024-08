Set cacciaviti di precisione 120-in-1 a soli 18,99€: sconto SHOCK di Amazon (-37%)

Ideale per piccole riparazioni di dispositivi elettronici, occhiali e non solo, questo set di cacciaviti di precisione 120-in-1 già magnetizzati è uno degli affari del giorno su Amazon. Puoi averlo infatti a soli 18,99 euro invece del prezzo consigliato di 29,99. Andiamo a vedere cosa include.

Set cacciaviti di precisione magnetici: le caratteristiche

Il set è realizzato con materiali di alta qualità, come l’acciaio al cromo vanadio CR-V, per darti la massima durata e stabilità. La punta magnetica dei cacciaviti ti aiuta a tenere saldamente le viti, evitando che cadano o si perdano durante il lavoro.

Tutto è organizzato in una cassetta degli attrezzi compatta e ordinata in materiale PP, ideale per portare con te tutto ciò di cui hai bisogno ovunque tu vada. Ogni strumento ha il suo posto, riducendo il rischio di perderli e mantenendo tutto in ordine. L’impugnatura ergonomica antiscivolo e le pinzette antistatiche rendono il lavoro comodo e sicuro, anche durante sessioni prolungate.

Il design del kit prevede soluzioni pratiche per ogni tipo di riparazione. Ad esempio, il manico a triangolo è perfetto per aprire gli schermi dei telefoni cellulari, mentre la barra a doppia estremità è ottima per aprire i coperchi posteriori dei dispositivi di gioco. Insomma, non manca davvero niente e con lo sconto Amazon costa davvero pochissimo: è tuo a 18,99 euro.