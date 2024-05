Sessione gaming INFUOCATA con il DualSense PlayStation 5 a questo prezzo

Infuoca le tue sessioni di gaming con un controller nuovo. Hai problemi di drift o ti piace giocare in cooperativa? Allora la tua PlayStation 5 ha bisogno di un DualSense nuovo ma non uno qualunque, prendilo in colorazione Cosmic Red. Bello e prezioso, ti regala un’esperienza originale e un look ancora più eclettico.

Approfittane ora che su Amazon è in sconto. Con un bel ribasso del 33% sul prezzo di listino, il controller diventa tuo a soli 49,90€. Non perdere questa occasione e aggiungilo al volo al tuo carrello.

SualSense PlayStation 5 in versione Cosmic Red: bello e potente

Di diverso dal controller DualSense che hai trovato in confezione non ha nulla. In termini di funzioni e tecnologie, infatti, questo modello è il gemello perfetto se non eterozigote di quello che già possiedi. Ha una colorazione diversa che lo rende speciale e se sei amante di un look più colorato, Cosmic Red non può che farti innamorare.

Collegalo subito alla tua PlayStation 5 e inizia la tua sessione di gaming senza problemi. Scegli se usarlo cablato o in modalità wireless a seconda dei livelli di batteria e sfrutta anche il connettore Jack Audio per connettere le tue cuffie e non ti perdere una singola dritta dalla tua squadra o dal Party.

Grilletti adattivi, feedback aptico e tutto il resto è naturalmente compreso. Come già detto, il controller è il medesimo di quello trovato con la console ma è solo in colorazione diversa.

Non perdere questa occasione. Se vuoi personalizzare la tua PlayStatin 5 acquista il DualSense in colorazione Cosmic Red a soli 49,90€ con sconto del 33%. Collegati in pagina su Amazon.

