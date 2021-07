Il Servizio 5G è ora attivabile anche per alcuni già clienti WINDTRE. Da oggi, infatti, è partita una campagna di caring che coinvolge alcuni utenti possessori di smartphone 5G.

A partire da oggi e fino al 13 Agosto, molti clienti dell'operatore nato dalla fusione tra Wind e H3G avranno la possibilità di attivare l'opzione per avere il 5G e dunque provare la Top Quality Network anche con la rete di quinta generazione.

I clienti selezionati potranno disporre della navigazione in 5G a tempo indeterminato oppure per un mese. A seconda del target, l'operatore sta inviando i seguenti SMS informativi:

Per te che sei un cliente speciale noi di WINDTRE ti diamo ancora Di Più! Ti regaliamo il 5G con Priority Pass per utilizzare al meglio la nuova Top Quality Network anche nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. La tua offerta non cambia: il servizio e' gratuito, senza scadenza e sarà attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l'attivazione sull'App WINDTRE

Pronti, estate, via! Con WINDTRE hai ancora Di Più! Gratis per un mese il Servizio 5G Priority Pass per utilizzare al meglio la Top Quality Network anche quando sei nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. Il servizio e' gratuito e sarà attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l'attivazione sull'App WINDTRE. Disattivazione automatica al termine del periodo promozionale