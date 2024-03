Serverplan: un hosting veloce dove creare i propri progetti

Vuoi creare il tuo sito internet, o magari già lo hai, ma stai cercando un hosting che non ti chieda troppo al mese e che sia abbastanza veloce da non rendere il sito ingestibile? Ti presentiamo Serverplan, che propone vari tipi di hosting a seconda delle necessità, tutti veloci e con funzionalità davvero interessanti.

Serverplan Hosting: veloce con i dischi SSD NVMe

I quattro piani offerti da Serverplan per l’hosting sono lo StarterKit, Startup, Enterprise e Enterprise Plus (solo Linux): il primo viene venduto a 26€ l’anno (+ IVA) e presenta un dominio gratis per sempre, 5GB di spazio su SSD NVMe, 5 account email, traffico illimitato, 1 database Mysql su SSD NVMe, backup giornalieri, certificato SSL con Let’s Encrypt, Anti-Malware e Bitninja. Per creare il tuo sito poi, potrai fare tutto da cPanel.

Nel piano Startup invece, a 76€ l’anno (+ IVA), abbiamo 20 GB di spazio SSD NVMe, 50 account email, Accesso SSH, 20 database (tutti su SSD NVMe), la possibilità di usare EasyAPP per installare il proprio CMS, e persino la migrazione gratuita grazie al tool integrato. Andando avanti, con Enterprise e Enterprise Plus (rispettivamente a 142€ e 230€ l’anno, + IVA), abbiamo più spazio, 100 account email, 100 database e più risorse dedicate.

A prescindere dalla grandezza del tuo progetto, Serverplan propone degli hosting condivisi tutti dotati di SSD NVMe, garantendo velocità di lettura e scrittura dati. Salendo di livello, ovviamente, le possibilità aumentano: EasyAPP infatti è un software che permette di installare i più famosi CMS in un batter d’occhio, potendo mettere WordPress, Joomla, Magento, Prestashop o altri 60 applicativi in pochissimi passi, tutti ovviamente guidati. Ognuno di questi piani poi, ovviamente, è protetto dalla garanzia soddisfatto o rimborsato, che ti permetterà di recedere entro 30 giorni dall’acquisto.