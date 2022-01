Serie TV: tutti i titoli che vi faranno impazzire in uscita nel 2022

Il 2022 sarà un anno molto ricco di contenuti. Dopo aver subito alcuni rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid-19, il mondo delle serie TV si è rimesso proprio ora al passo e questo sarà l'anno decisivo. Sono tantissimi i titoli in cantiere che usciranno nei prossimi mesi accompagnandoci fino alla fine di questo nuovo 2022. Contenuti davvero incredibili, che vi faranno letteralmente impazzire, scandiranno le vostre giornate passate davanti allo schermo.

35 serie TV in uscita nel 2022

Solo ieri vi avevamo parlato delle serie TV più attese nel 2022. Ora invece vi elencheremo i 35 titoli che arriveranno lungo tutto il nuovo anno. Netflix, Sky, HBO Max, Amazon Prime Video e Disney+ sono solo alcuni dei più grandi servizi pay-per-view e di streaming on demand che ospiteranno questi contenuti.

Scopriamo insieme l'elenco completo delle 35 serie TV più attese di quest'anno. Ma fate attenzione, perché i loro episodi creano dipendenza:

This Is Us 6 (Fox);

Euphoria 2 (Sky Atlantic);

Peacemaker (HBO Max e Sky);

How I Met Your Father (Disney+ Star);

Ozark 4 (Netflix);

The Gilded Age (HBO Max e Sky);

Pam & Tommy (Disney+ Star);

L'Amica geniale 2 (Rai 1);

The Orville 3: New Horizon (HULU);

Inventing Anna (Netflix);

Bel-Air (Peacock);

La fantastica Signora Maisel 4 (Amazon Prime Video);

Vikings: Valhalla (Netflix);

Bridgerton 2 (Netflix);

Stranger Thongs 4 (Netflix);

Ms. Marvel (Disney+);

Il Signore degli Anelli (Amazon Prime Video);

The Crown 5 (Netflix);

Peaky Blinders 6 (Netflix);

The Last of Us (HBO Max);

Halo (Paramount+);

Obi-Wan Kenobi (Disney+);

Wednesday (Netflix);

She-Hulk (Disney+);

Moon knight (Disney+);

House of the Dragon (HBO Max);

The Mandalorian 3 (Disney+);

The Boys 3 (Amazon Prime Video);

Boris 4 (Disney+ Star);

The Sandman (Netflix);

Better Call Saul 6 (Netflix);

The Umbrella Academy 3 (Netflix);

The Witcher: Blood Origin (Netflix);

Only Murders in the Building (Disney+ Star);

Queste Oscure Materie 3 (Sky Atlantic).

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti con queste 35 serie TV. Non ci resta che attendere la loro uscita lungo tutto questo 2022. Almeno una cosa è certa: non ci annoieremo affatto!