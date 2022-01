Serie TV: ecco tutti i titoli attesi con ansia nel 2022

Le previsioni dicono che ci aspetta un anno davvero incredibile. Per gli amanti delle serie TV, infatti, il 2022 sarà caratterizzato da tantissimi nuovi contenuti. Sono molti i fan che si aspettano grandi cose nei prossimi mesi a venire. Scopriamo quindi quali sono i titoli più attesi con ansia nel 2022 visto che molti erano stati rimandati a causa della pandemia da Covid-19.

Le serie TV più attese per il 2022

Anno nuovo, serie TV nuove. Possono quindi stare tranquilli gli amanti di questi contenuti che hanno sottoscritto un abbonamento con i migliori servizi di pay-per-view o di streaming on demand. Questi colossi hanno già pronti dei bei colpi in canna che sapranno catturare l'attenzione di tantissimi fan. Scopriamoli insieme.

Iniziamo con una delle serie TV più apprezzate in questi ultimi anni, The Crown. Vincitrice di un Emmy, sarà protagonista nel 2022 con la sua quinta stagione. Netflix ha confezionato una serie di episodi tra i più attesi di sempre. Infatti, verranno raccontati gli eventi della famiglia reale d'Inghilterra avvenuti durante gli anni '90. Tra questi anche quelli legati alla morte della principessa Diana avvenuta nel 1997.

L'11 febbraio invece arriverà su Netflix Investing Anna. Ecco la sinossi ufficiale: “Audace imprenditrice o artista della truffa? Un giornalista segue la storia di Anna Delvey, che ha convinto l’élite di New York di essere un’ereditiera tedesca“.

Su Disney+ invece ci attende un nuovo prodotto Marvel, Secret Invasion. Gli episodi si baseranno sull'omonimo fumetto che tanti continuano ad apprezzare. Altra serie TV fantastica che molti appassionati di Star Wars attendono su Disney+ è Obi-Wan Kenobi. La narrazione descriverà gli avvenimenti avvenuti 10 anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Anche Amazon Prime Video ha una sorpresa molto interessante. Infatti il 2 settembre 2022 debutterà la serie TV de Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings). Uno dei titoli più attesi dal pubblico di tutto il mondo. Chissà se sarà all'altezza del nome che porta!

Infine, ecco una serie TV che uscirà su HBO Max durante quest'anoo. Stiamo parlando di House of The Dragon.