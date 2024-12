Le Serie TV che finiranno nel 2025, riuscirete a dirle addio?

L’intrattenimento streaming sta prendendo sempre più piede e tantissime piattaforme sono entrate nelle nostre case, diventando ormai di uso comune. Su queste abbiamo imparato a innamorarci di diverse Serie TV che però, come per tutte le cose che hanno un inizio e una fine, ci diranno addio nel 2025.

Stiamo parlando di titoli particolarmente apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Quando sono iniziate abbiamo sperato in un seguito per poter rimanere in “contatto” con i nostri personaggi preferiti e la loro storia. Tuttavia, sapevamo già che presto o tardi il finale di stagione sarebbe arrivato inesorabile.

In questo articolo vedremo quali sono le Serie TV che nel 2025 ci diranno addio, proponendosi con il loro finale di stagione. Per ognuna saprai a che stagione è arrivata e in quale piattaforma streaming vederla. Saremo pronti a dire veramente addio a queste storie?

Serie TV addio: ecco quelle con finale di stagione nel 2025

L’anno nuovo è ormai alle porte e con esso anche diverse Serie TV alle quali dovremo per forza dire addio nel 2025. Ecco quali sono i titoli che hanno in programma il finale di stagione nel 2025.

Heartbreak High

Stagione finale: 3

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: La serie segue le vite degli studenti del liceo Hartley mentre affrontano le complessità dell’adolescenza, tra amicizie, amori e cuori spezzati. La storia inizia con la rivelazione di una mappa segreta che espone le relazioni romantiche tra i compagni di classe, creando scompiglio e costringendo i protagonisti ad affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Stagione finale: 5

Piattaforma streaming: Disney+

Trama: La serie segue Owen Strand, un pompiere di New York sopravvissuto all’11 settembre, che si trasferisce ad Austin, Texas, con suo figlio T.K. per ricostruire una caserma dei pompieri dopo una tragedia. Mentre si adattano alla loro nuova vita, affrontano varie emergenze e sfide personali, evidenziando le lotte e l’eroismo dei primi soccorritori nella loro comunità.

Stagione finale: 8

Piattaforma streaming: NOW

Trama: Outlander segue Claire Randall, un’infermiera di guerra del 1945 che viene misteriosamente trasportata nella Scozia del 1743. Lì incontra Jamie Fraser, un affascinante guerriero delle Highlands, e si ritrova coinvolta nelle rivolte giacobite. La serie esplora temi di amore, lealtà e le complessità dei viaggi nel tempo, mentre Claire lotta per trovare il suo posto tra due vite molto diverse.

Stagione finale: 2

Piattaforma streaming: Disney+

Trama: La serie segue Cassian Andor, un ladro diventato spia ribelle, durante i cinque anni precedenti agli eventi di “Rogue One”. Esplora come si radicalizza contro l’Impero Galattico e come si forma la più ampia Alleanza Ribelle. La storia inizia con Cassian alla ricerca della sorella scomparsa, coinvolgendolo in una serie di eventi che lo portano a diventare una figura chiave nella Ribellione.

Stagione finale: 5

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: “You” segue Joe Goldberg, un affascinante ma profondamente disturbato gestore di libreria che si infatua dell’aspirante scrittrice Guinevere Beck. Mentre la perseguita, Joe usa i social media e altri mezzi per inserirsi nella sua vita, manipolando gli eventi per eliminare chiunque percepisca come una minaccia alla loro relazione. La serie esplora temi di ossessione, amore e il lato oscuro delle relazioni romantiche.

Stagione finale: 6

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: Cobra Kai è un sequel dei film Karate Kid, ambientato decenni dopo la storia originale. Segue Johnny Lawrence che, dopo aver toccato il fondo, decide di riaprire il dojo Cobra Kai per insegnare karate ai ragazzi vittime di bullismo. Questa decisione riaccende la sua rivalità con Daniel LaRusso, ora proprietario di una concessionaria di successo. Mentre entrambi affrontano le loro lotte personali e le sfide dei loro studenti, si ritrovano nuovamente coinvolti nel mondo del karate.

Stagione finale: 6

Piattaforma streaming: Prime Video

Trama: The Handmaid’s Tale segue Offred, una Ancella nella Repubblica di Gilead, una società totalitaria che ha sostituito gli Stati Uniti. A causa dei tassi di riproduzione pericolosamente bassi, le Ancelle sono assegnate a generare figli per coppie d’élite che non possono concepire. La vita di Offred è piena di regole e rituali rigidi, inclusa la “Cerimonia” mensile dove deve avere rapporti sessuali con il Comandante in presenza di sua moglie.

Stagione finale: 5

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: Ambientata negli anni ’80, Stranger Things segue un gruppo di giovani amici nella città fittizia di Hawkins, Indiana, mentre cercano il loro amico scomparso, Will Byers. La loro indagine scopre una serie di eventi soprannaturali e esperimenti governativi segreti legati a una misteriosa ragazza di nome Eleven, che possiede abilità psicocinetiche. Mentre affrontano forze oscure da una dimensione alternativa nota come il Sottosopra, gli amici devono navigare le sfide della crescita mentre combattono creature terrificanti.

Stagione finale: 3

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: In Squid Game, 456 giocatori, tutti in gravi difficoltà finanziarie, ricevono un misterioso invito a partecipare a una serie di giochi per bambini mortali. La posta in gioco è alta, poiché perdere un gioco comporta la morte, e l’ultimo giocatore rimasto vince un premio in denaro che gli cambierà la vita di 45,6 miliardi di won. La serie esplora temi di disperazione, moralità e fino a che punto le persone sono disposte ad arrivare per sopravvivere.

Stagione finale: 5

Piattaforma streaming: Netflix

Trama: Outer Banks è ambientata in una città costiera lungo le Outer Banks della Carolina del Nord, dove c’è una netta divisione sociale tra residenti benestanti stagionali e locali della classe operaia, soprannominati rispettivamente “Kooks” e “Pogues”. La serie segue un gruppo di adolescenti Pogue che vivono a The Cut e sono determinati a scoprire cosa è successo al padre scomparso del capo del gruppo, John B. Lungo il percorso, scoprono un tesoro leggendario legato al padre di John B.