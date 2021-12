Secondo il New York Times ecco le migliori serie TV del 2021

Appuntamento imperdibile quello del New York Times che, come ogni anno, ha chiesto ai suoi principali critici televisivi quali fossero le migliori serie TV dell'anno. Anche per il 2021 sono arrivati freschi i titoli più belli in assoluto, quelli che vale la pena guardare. Fra questi c'è anche Gomorra e, a gran sorpresa di tutti, manca Squid Game.

Tra le migliori serie TV del 2021 c'è Gomorra

Non si tratta di una classifica, ma bensì di un elenco quello redatto da James Poniewozik in collaborazione con Mike Hale e Margaret Lyons. Si tratta dei migliori critici cinematografici a disposizione proprio del New York Times che si sono espressi in merito alle migliori serie TV dell'anno che sta per terminare, il 2021.

A gran sorpresa, diciamo anche meritata, troviamo Gomorra tra le migliori serie TV internazionali. È stato Hale a scegliere questo titolo che ha definito la “saga gangster napoletana“. Un ottimo risultato che dà onore al lavoro italiano in campo cinematografico. Vediamo ora tutte le altre serie TV premiate, che potrebbero essere un'idea per le prossime vacanze natalizie:

Bo Burnham: Inside

Dickinson

The Good Fight

Hacks e Reservation Dogs

It’s a Sin

Philly D.A.

Station Eleven

Succession

The Underground Railroad

The White Lotus

Chiami il mio agente

Strike: Lethal White

D.P.

Forbrydelsen

In My Skin

Laetitia

Mr. Inbetween

Spiral

We Are Lady Parts

Betty

Brooklyn Nine-Nine

Infinity Train

Insecure

Kim’s Convenience

Mom

Pose

Shrill

Wynonna Earp

Younger

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Nella scelta hanno fatto forza temi quali la lotta di classe, la guerra civile, le minacce alla democrazia e le pandemie, soprattutto se questi sono stati trattati con genialità, umorismo, provocazione, empatia e speranza. Quindi, in attesa delle nuove serie TV che Netflix ha annunciato per il 2022, potreste anche decidere di guardarne qualcuna di queste, tra quelle che sono compatibili ai vostri gusti.