Serie TV: da febbraio a novembre 2022 ecco tutte le novità in uscita

Il 2022 sarà un anno davvero ricco di nuovi contenuti per chi ama le serie TV. Titoli davvero attesissimi arriveranno uno dietro l'altro per intrattenerci e far impazzire i fan. Dobbiamo aspettarci un anno al fulmicotone vista la serrata concorrenza delle piattaforme più importanti di streaming on demand quali Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TIM Vision, Infinity+ e la crescita costante di Apple TV. In anteprima, vi proponiamo un elenco completo di tutte le serie TV in uscita da febbraio a novembre 2022.

Tante serie TV in arrivo nel 2022 sulle piattaforme più importanti

Uno dei punti forza che rendono potenti e importanti le piattaforme di streaming on demand sono proprio le serie TV. Bisogna ammetterlo, sono realizzate alla perfezione. Episodi relativamente brevi che creano aspettativa e desiderio di vedere come andrà a finire la vicenda episodio dopo episodio. Inoltre, molto spesso, è come se i personaggi entrassero a far parte integrante della vita dello spettatore.

Ecco perché abbiamo deciso di evitarvi ulteriori attese e quindi proporvi un elenco completo di tutte le serie TV in uscita da febbraio a novembre 2022.

Febbraio 2022

1 febbraio 2022

Raising Dion s.2 Netflix

Riverdale s.5 Netflix

2 febbraio 2022

Oscuro Desiderio s.2 Netflix

3 febbraio 2022

And Just like That s.1 Finale di stagione (versione originale) Sky/NOW

Finding Ola s.1 Netflix

Murderville s.1 Netflix

4 febbraio 2022

Reacher s.1 Amazon Prime Video

Sweet Magnolias – Il colore delle magnolie s.2 Netflix

6 febbraio 2022

Power Book II Ghost s.2 Finale di stagione STARZPLAY

Baptiste s.2 finale di stagione STARZPLAY

Power Book IV Force STARZPLAY

Brooklyn Nine-Nine s.7 Netflix

10 febbraio 2022

Il prezzo della pace Rai 3 (anche 11/02)

Finchè vita non ci separi s.1 Netflix

11 febbraio 2022

Inventing Anna miniserie Netflix

With Love s.1 Prime Video

Suspicion s.1 Apple Tv+

Toy Boy 2 Netflix

14 febbraio 2022

Fedeltà Netflix

18 febbraio 2022

The Marvelous Mrs. Maisel s.3 Prime Video

Severance – Scission s.1 Apple Tv+ (primi 2 episodi)

Space Force 2 Netflix

20 febbraio 2022

The Great s.2 finale di stagione STARZPLAY

21 febbraio 2022

The Walking Dead s.11B Disney+

25 febbraio 2022

Vikings: Valhalla s.1 Netflix

The Good Doctor

28 febbraio 2022

Euphoria s.2 Finale di Stagione Sky/NOW

Killing Eve s.4 TimVision

Le serie TV di Marzo 2022

3 marzo 2022

Law & Order Organized Crime s.1 TopCrime

4 marzo 2022

The Afterparty s.1 Finale di stagione Apple Tv+

NCIS s.19 Rai 2

The Boys Diabolical (corti animati) Prime Video

6 marzo 2022

Express s.1 finale di stagione STARZPLAY

Shining Vale s.1 STARZPLAY

11 marzo 2022

The Marvelous Mrs. Maisel s.3 Finale di stagione Amazon Prime Video Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey Apple Tv+ primi 2 episodi Upload s.2 Prime Video

13 marzo 2022

CSI Vegas s.1 finale di stagione Rai 2

The Rookie s.4 pausa Rai 2

16 marzo 2022

Law & Order: SVU s.22 Top Crime

18 marzo 2022

WeCrashed s.1 Apple Tv+

20 marzo 2022

NCIS Hawaii s.1 Rai 2

Bull s.6 Rai 2

25 marzo 2022

Servant s.3 Finale di Stagione Apple Tv+

Bridgerton s.2 Netflix

30 marzo 2022

Moon Knight s.1 Disney+

Aprile 2022

8 aprile 2022

Severance – Scissione finale di stagione Apple Tv+

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey Apple Tv+ finale

22 aprile 2022

WeCrashed finale Apple Tv+

In anteprima le serie TV di Giugno 2022

3 giugno 2022

The Boys s.3 Amazon Prime Video (primi 3 episodi)

Luglio 2022

8 luglio 2022

The Boys s.3 (finale) Amazon Prime Video

Tutte le serie TV in arrivo a Settembre 2022

2 settembre 2022

Il Signore degli Anelli – La serie s.1 Amazon Prime Video

Novembre 2022

Non sappiamo ancora la data ma il mese sarà quello di novembre 2022

The Crown s.5 Netflix

Nel frattempo Netflix ha deciso di aumentare i costi dei piani di abbonamento negli Stati Uniti d'America e in Canada. Questa decisione però sembra che presto dovrà arrivare anche in Italia.