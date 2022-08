Serie B al via con Parma-Bari: le partite su DAZN

Con qualche ora di anticipo rispetto al campionato delle big, prende oggi ufficialmente il via la Serie B. Si prospetta una stagione combattuta e dall’esito tutt’altro che scontato, considerando il desiderio di immediata risalita delle squadre appena retrocesse (Cagliari, Genoa, Venezia) e le ambizioni delle neopromosse (Bari, Modena, Südtirol, Palermo) vogliose di dire fin da subito la propria anche nel calcio che conta.

Parma-Bari apre la Serie B: tutte le partite in streaming

Ad aprire le danze sarà questa sera, venerdì 12 agosto, il match tra Parma e Bari. Sul terreno del Tardini, i gialloblu considerati tra i favoriti ospiteranno i pugliesi appena saliti dalla Serie C chiudendo il girone di ritorno a testa alta, davanti a tutti. Di seguito l’elenco completo delle partite in programma, tutte da seguire in diretta streaming su DAZN.

Parma-Bari (venerdì 12 agosto, 20:45);

(venerdì 12 agosto, 20:45); Cittadella-Pisa (sabato 13 agosto, 20:45);

(sabato 13 agosto, 20:45); Palermo-Perugia (sabato 13 agosto, 20:45);

(sabato 13 agosto, 20:45); Como-Cagliari (sabato 13 agosto, 20:45);

(sabato 13 agosto, 20:45); SPAL-Reggina (domenica 14 agosto, 20:45);

(domenica 14 agosto, 20:45); Modena-Frosinone (domenica 14 agosto, 20:45);

(domenica 14 agosto, 20:45); Ascoli-Ternana (domenica 14 agosto, 20:45);

(domenica 14 agosto, 20:45); Benevento-Cosenza (domenica 14 agosto, 20:45);

(domenica 14 agosto, 20:45); Venezia-Genoa (domenica 14 agosto, 20:45);

(domenica 14 agosto, 20:45); Brescia-Südtirol (domenica 14 agosto, 20:45).

Domani toccherà poi alla Serie A, anch’essa in diretta streaming su DAZN con ampi collegamenti prepartita. Si inizierà subito molto forte, con i campioni in carica del Milan ad aprire ufficialmente la stagione ospitando l’Udinese a San Siro (ore 18:30), intenzionati a continuare nel percorso di crescita che li ha portati a cucire il tricolore sul petto. In campo in serata anche Lecce-Inter e Monza-Torino (entrambe alle 20:45), con gli esordi di due neopromosse. La prima giornata si concluderà poi con il posticipo di lunedì che vedrà di fronte una Juventus ricca di novità e il Sassuolo (fischio d’inizio alle 20:45).

