Serie A TIM: come vedere Juventus-Sassuolo in streaming

Il 15 agosto 2022, proprio il giorno di Ferragosto, non prendere appuntamenti. Infatti, con il fischio d’inizio alle ore 20:45, presso l’Allianz Stadium di Torino, avrà inizio la prima giornata di Serie A TIM 2022/23.

A battersi saranno Juventus e Sassuolo in una partita che promette parecchie emozioni. Le due formazioni saranno più agguerrite che mai, visto che, come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell’opera e nessuna delle due vorrebbe chiudere lo scontro facendo una brutta figura.

Quindi, se sei una appassionato di calcio, anche quest’anno non puoi davvero perderti i match del nuovo campionato di Serie A TIM 2022/23. Ma come puoi vedere Juventus-Sassuolo e tutte le altre partite in live streaming?

Molto semplicemente attivando un abbonamento con DAZN. Questa piattaforma garantisce il massimo della qualità nella trasmissione e ti dà accesso non solo alla Serie A TIM, ma anche a tantissimi altri campionati oltre a molti sport.

Serie A TIM: Juventus-Sassuolo su DAZN in diretta streaming

Non ci sono dubbi quindi che per poter assistere alle partite della Serie A TIM è necessario abbonarsi a DAZN. Quest’anno, rispetto al passato, dovrai decidere quale piano di abbonamento fa al caso tuo, valutando bene cosa offre ognuno.

Infatti, DAZN si propone con due piani. C’è quello Standard, che permette di condividere l’abbonamento fino a un massimo di 2 dispositivi collegati alla stessa rete. E poi c’è quello Plus, che permette di condividere l’abbonamento fino a un massimo di 6 dispositivi di cui 4 in mobilità.

Perciò prima del 15 agosto, meglio oggi stesso per non avere brutte sorprese, devi attivare subito il servizio registrando un account direttamente dal sito di DAZN. In questo modo ti assicuri tutte le partite della Serie A TIM in esclusiva per la stagione 2022/23.

Verifica quanta connessione serve per poter fruire in streaming i contenuti di DAZN. In questo modo non avrai sorprese quando sarai seduto sul divano pronto per assistere alla prima partita della Serie A TIM, Juventus-Sassuolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.