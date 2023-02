Anche Sergio Mattarella usa uno smartwatch, ecco quale

La comparsata di Sergio Mattarella al Teatro Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo ci regala una piccola curiosità. La sua presenza ha infatti calamitato lo sguardo di milioni di italiani collegatisi su Rai Uno per seguire la kermesse musicale più importante d’Italia, calamitando le telecamere durante l’inno cantato da Gianni Morandi e plaudendo alla performance di Roberto Benigni in onore della Costituzione.

La postura di Sergio Mattarella è sempre estremamente composta, lasciando così ben poco spazio al di là dell’immagine istituzionale del massimo rappresentante del Paese.

Durante gli applausi finali, però, Mattarella si è abbandonato ad un plauso di ringraziamento alzando entrambe le mani verso il pubblico e verso il palcoscenico, svelando un piccolo particolare che ai più curiosi non sarà sfuggito.

Lo smartwatch di Sergio Mattarella

Dal polsino sinistro, infatti, è spuntata la livrea di quello che ha tutto l’aspetto di uno smartwatch. Quale? Ognuno potrà giudicare forte del proprio colpo d’occhio:

Il dettaglio sembra essere sufficientemente chiaro. Scartando l’ipotesi bislacca di un dispositivo di bassa lega, spesso ricalcanti le linee estetiche dei top di gamma, e scartando tutti i form factor circolari afferenti ad esempio alla gamma Galaxy Watch, in questo caso la scelta del Presidente della Repubblica sembra essere caduta su un Apple Watch. A confermarlo sono le linee tondeggianti della livrea e la posizione decentrata del pulsante con ghiera di comando.

Quale modello? Impossibile spingersi troppo oltre poiché i dettagli visibili sono effettivamente minimi, ma la sensazione è che si possa trattare di un Apple Watch Series 8 color mezzanotte (modello che ad oggi è disponibile per qualcosa come 469 euro con cinturino sport).

Un dettaglio interessante, che mette uno degli smartwatch più avanzati del momento al personaggio indubbiamente più in vista nella politica italiana dell’ultimo decennio. Uno schiaffo allo status quo dell’orologio tradizionale, nonché un elemento ridondante rispetto a quell’Apple Watch che già Mario Draghi sembrava indossare durante i suoi mesi di reggenza a Palazzo Chigi. Un piccolo dettaglio, insomma, ma non senza significati. Se gli orologi son sempre stati un simbolo, del resto, perché non dovrebbero continuare ad esserlo con tutto il carico di significati che i simboli sanno portarsi appresso?

