Serata con amici o in famiglia? Mario Party Superstars è in offerta (-20%)

È tempo di scatenare il divertimento con gli amici e la famiglia grazie a un’offerta straordinaria su Mario Party Superstars per Nintendo Switch. Acquista il gioco adesso a soli 39,99€ invece di 49,90€ e preparati a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile che riporta in auge il party game più amato di tutti i tempi.

Mario Party Superstars: divertimento per tutti

Mario Party Superstars porta con sé una serie di tabelloni classici tratti dall’epoca d’oro della Nintendo 64. Immagina di sfidare i tuoi amici tra glassa e fiori nel tabellone “Torta di Compleanno di Peach”, o di lottare per il bottino sulla “Stazione Spaziale”. Rivivi le location che hanno fatto la storia della serie, ora con grafica migliorata e divertimento senza fine.

Con oltre 100 minigiochi provenienti da tutta la serie di Mario Party, il divertimento è assicurato. Sarai alle prese con sfide memorabili come “Il Colore dei Funghi” o “Il Tipo Timido Dice”. Questi minigiochi sono famosi per la loro imprevedibilità, quindi preparati a ridere, urlare e a sfidare i tuoi amici in prove di abilità e strategia.

Grazie alla Nintendo Switch, puoi portare la festa sempre con te. Gioca in modalità portatile durante i tuoi viaggi o condividi il divertimento con gli amici in multiplayer sulla stessa console. Mario Party Superstars supporta anche il multiplayer online, permettendoti di sfidare i tuoi amici da ogni angolo del pianeta. Che tu preferisca partite veloci o maratone di 30 turni, la vittoria sarà sempre dolce.

Non perdere l’opportunità di aggiungere il gioco perfetto per le serate con gli amici e la famiglia alla tua collezione. Approfitta dell’offerta straordinaria e acquista Mario Party Superstars per Nintendo Switch a soli 39,99€ invece di 49,90€. La festa inizia ora e tu sei l’ospite d’onore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.