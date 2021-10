SENSO: iPhone ricondizionati a prezzi super vantaggiosi

Stai programmando l'acquisto di un iPhone ma temi che la spesa possa nettamente superare il budget a disposizione? Abbiamo una buona notizia per te: i melafonini offerti da Senso, dal punto di vista costruttivo e prestazionale, saranno in grado di soddisfare ogni tua esigenza ad un prezzo conveniente.

iPhone ricondizionati con batteria potenziata, li trovi solo su Senso.it

SENSO è una realtà tutta italiana che sta crescendo a vista d’occhio nel folto mercato degli iPhone ricondizionati. Il marchio è di YouniteStars SpA, società d’investimento dell'imprenditore Gianmaria Monteleone che giorno dopo giorno, combatte l’obsolescenza programmata degli iPhone di Apple, donando loro una nuova vita. Lotta decisa allo spreco, con un occhio attento alla sostenibilità ambientale ed al riutilizzo dei materiali.

Il ricondizionamento di ogni singolo iPhone viene curato internamente all'azienda, procedendo con un controllo di qualità accurato e meticoloso, che vanta processi ingegnerizzati con software e tecnologie proprietarie, sistemi di intelligenza artificiale e robotica avanzata. Per ogni modello vengono effettuati ben 56 test, predisponendo anche una confezione di vendita realizzata interamente con materiali riciclabili e riciclati. Andando sul sito di SENSO è possibile trovare molte spiegazioni dettagliate su tutti i processi eseguiti, compreso il cambio della batteria.

Infatti, su oltre il 90% degli iPhone rigenerati SENSO la batteria originale viene sostituita, salvo i casi in cui sia come nuova. Ciò consente di dar vita ad un iPhone con piena capacità di autonomia, proprio come se si trattasse di un'unità appena prodotta.

Importanti anche i servizi che SENSO mette a disposizione in fase di acquisto, a partire della spedizione, che può essere standard (evasione in 72 ore) o razzo (evasione dell’ordine in 24 ore), per arrivare poi ai metodi di pagamento che oltre ai più comuni, prevedono un sistema di rateizzazione a interessi zero, con esito istantaneo e senza busta paga.

Per l’acquirente, inoltre, ci saranno 30 giorni entro i quali decidere se tenere con sé il device o procedere con il reso gratuito, ricevendo il rimborso dell'intero valore. Gli iPhone ricondizionati SENSO godono inoltre di una garanzia standard di 12 mesi, che potrà eventualmente essere estesa a 24 mesi.

Abbiamo chiesto a SENSO, per l'occasione, un codice sconto speciale per tutti i nostri lettori. Ci hanno gentilmente offerto uno sconto di 20 euro, riscattabile a questo link: https://bit.ly/3vOXeCk.

Cosa aspetti? Dai un'occhiata alle proposte di Senso.it e scegli l'iPhone migliore per te.