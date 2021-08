Sennheiser ha presentato appena un anno fa i Momentum True Wireless 2, gli auricolari di nuova generazione pensati per gli amanti dell’audio più esigenti. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, un’ergonomia migliorata ed una incredibile durata della batteria di oltre 7 ore (estendibile fino a 28 mediante la custodia di ricarica offerta in dotazione), possono garantire momenti di assoluto relax, ascoltando al meglio i propri brani musicali preferiti. Oggi le trovate in grande offerta su Amazon al prezzo di soli 227,99 euro grazie allo sconto del 10%.

Sennheiser Momentum True Wireless 2: caratteristiche principali

La nuova generazione di auricolari true wireless di casa Sennheiser presenta il modulo Bluetooth 5.1, il codec aptX, e un’app – disponibile per iOS e Android – con la quale personalizzare i controlli smart delle cuffie. La novità principale risiede negli altoparlanti dinamici da 7 mm proprietari Sennheiser: questi creano un suono stereo con bassi profondi, medi limpidi e alti cristallini.

Ci sono due microfoni dotati di una particolare tecnologia denominata “beamforming”, con cui si può andare a ridurre il rumore di fondo per concentrarsi al meglio sulla voce dell’interlocutore. La cancellazione del rumore attivo consente di eliminare la distrazioni senza compromettere la qualità generale del suono, che risulta essere high-fidelity perfino in ambienti rumorosi.

Per interagire con l’ambiente circostante, basta utilizzare la funzione “Transparent Hearing”: con un tocco ci si dimenticherà di avere addosso le cuffie, per effettuare conversazioni citare e nitide senza il disturbo delle true wireless. Il controllo touch è personalizzabile per tutti gli utenti: si possono impostare i richiami rapidi a Google Assistant o Siri di Apple.

Le finiture metalliche sono impreziosite dai particolari in oro, e i materiali sono sempre di prima qualità e mai banali per offrire design, durata e resistenza alle intemperie (sono certificati IPX4). Insomma al prezzo di 227,99 euro non potete assolutamente farvele scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable