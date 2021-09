I nuovi auricolari TWS Sennheiser CX Plus con supporto per la cancellazione attiva del rumore sono appena stati lanciati al prezzo consigliato di 180 dollari.

Sennheiser CX Plus: le caratteristiche

Sennheiser ha in listino una popolare linea di auricolari True Wireless Stereo, la serie CX. Ora, l'azienda ha svelato un nuovo prodotto alla gamma, denominato CX Plus. Questi sono commercializzati come i primi auricolari TWS della line-up ad avere la cancellazione del rumore.

Gli auricolari supportano i codec audio SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive. C'è anche il supporto per il controllo basato sul tocco e per la personalizzazione delle impostazioni EQ. Questo consente agli utenti scegliere i parametri per la gestione dell'audio, delle chiamate e dell'assistente vocale.

Inoltre, il prodotto è dotato di una funzione di pausa intelligente che interrompe automaticamente la riproduzione quando si tolgono le cuffie. La compagnia suggerisce anche che entrambi gli auricolari sinistro e destro possono essere utilizzati in modalità “stand-alone”. Vengono inoltre forniti con la tecnologia di cancellazione ATTIVA del rumore, che è un ottimo upgrade rispetto ad alcuni dei modelli precedenti che presentavano solo la cancellazione passiva.

C'è anche una modalità suono ambientale (o modalità di ascolto trasparente, che dir si voglia) che utilizza i microfoni per trasmettere l'audio dal mondo esterno. Viene adottato il trasduttore TrueResponse di Sennheiser, che apparentemente porta la “tecnologia audiofila” in un prodotto mainstream “quotidiano”. Sono classificati IPX4 per la resistenza agli spruzzi d'acqua.

Per quanto riguarda la durata della batteria, la società sostiene che si può avere un totale di 24 ore di utilizzo quando gli auricolari vengono ricaricati dalla custodia di ricarica. Sennheiser CX Plus saranno disponibile per l'acquisto dal 28 settembre in due colorzioni (bianco e nero) al prezzo di £ 129,99 nel Regno Unito e $ 179,95 negli Stati Uniti. In Europa invece, avranno un costo di 159 euro.

