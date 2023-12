Sennheiser CX 400BT in offerta: qualità del suono al top e prezzo sfacciatamente basso

Gli auricolari Sennheiser CX 400BT sono disponibili al prezzo fortemente scontato di 127,90€, contro il normale prezzo di listino di 199,00€. Stiamo parlando di degli auricolari di fascia premium che offrono un’esperienza sonora straordinaria grazie ai driver audio dinamici da 7 mm di Sennheiser. A questo prezzo sono da comprare al volo!

Puoi personalizzare la tua esperienza audio con l’equalizzatore integrato e l’app Sennheiser Smart Control. La gestione della musica, le chiamate e l’attivazione dell’assistente vocale sono semplificate attraverso la tecnologia touch-sensitive personalizzabile presente su entrambi gli auricolari. Questa caratteristica consente un controllo intuitivo e pratico.

Indipendentemente dal dispositivo mobile che stai utilizzando, potrai godere di un audio di alta qualità grazie alla vasta gamma di supporti per codec audio, tra cui AAC, aptX e SBC.

Con una durata della batteria fino a 20 ore, suddivise in 7 ore con una singola carica e ulteriori 13 ore tramite la custodia di ricarica, potrai immergerti nella tua musica preferita per tutto il tempo che desideri. Il design ergonomico degli auricolari è studiato per offrire comfort durante tutto il giorno, rendendoli adatti a un utilizzo prolungato.

Le Sennheiser CX 400BT sono un concentrato di tecnologia, qualità audio e stile. Non perdere l’occasione di acquistarle ad un prezzo incredibilmente conveniente!

