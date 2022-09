Sempre TOP: la borraccia termica a 11€ che tiene CALDO e FREDDO

Una borraccia termica oggi, una borraccia termica per sempre. Questa qui che è prodotta da The Steel Bottle è una delle più economiche ma anche una delle quotate. Come mai? Senza fronzoli è perfetta da avere sempre dietro e la utilizzi in estate così come in inverno senza problemi.

Disponibile su Amazon a soli 11,99€ è un acquisto da fare a cuore leggero: non potrai pentirtene. Ti colleghi ora e completi l’acquisto per utilizzarla a casa, a scuola, in università, in palestra o ovunque tu voglia.

Con le spedizioni gratuite garantire dal servizio Prime, non hai costi aggiuntivi. Cosa stai aspettando?

Borraccia termica: geniale e senza sprechi

Acquistare bottigliette di plastica a destra o sinistra non ha più senso. Non quando puoi portare le tue bibite preferite da casa e averle sempre perfette per una giornata intera. La borraccia termica è una comodità da non sottovalutare che sfrutti praticamente ovunque, anche quando sei in viaggio.

In modo particolare, grazie alle sue caratteristiche è in grado di trattenere il calore così come il freddo. Con una capienza di 500 ml, lei ti fa trovare il tuo sorso preferito in modo perfetto. Vuoi qualche info in più? Il caldo viene mantenuto per 12 ore circa mentre il freddo per 24 ore.

Non avere pensieri, la utilizzi con ciò che vuoi. Essendo realizzata in acciaio inox non trattiene alcun odore e sapore per poter variare senza preoccupazioni. In più la chiusura ermetica è una certezza: evita che ci possano essere delle fughe di liquido e ti mette al sicuro.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa la tua borraccia termica The Steel Bottle a soli 11,99€ a casa, completa l’acquisto ora. Con Amazon le spedizioni sono gratuite se possiedi un abbonamento Prime, prima la ordini e prima arriva a casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.