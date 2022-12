Sembra una mini chiavetta USB ma SBLOCCA il WiFi sul tuo dispositivo

Se il cavo LAN che va da un capo all’altro della casa ti dà noia, ho la soluzione perfetta per te! Di addio a questa rogna con la straordinaria Chiavetta WiFi di Netgear. La installi in un secondo ed ecco che sblocchi la connessione WiFi anche sul tuo dispositivo più anzianotto.

La puoi acquistare su Amazon a soli 22,99€ grazie alla promozione in corso che ti permette di avere il 29% di sconto, non male vero? Devi solamente aggiungerla al tuo carrello e completare il check-out il prima possibile.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Netgear ti regala una connessione ad internet senza fili grazie a questa chiavetta WiFi

Se possiedi soprattutto un computer fisso di sicuro avrai un lungo cavo LAN che sgattaiola dietro ogni angolo di casa nascosto dietro i mobili, molto fastidioso non è vero? Ora potrai finalmente dirgli addio grazie a questa straordinaria Chiavetta Wifi di Netgear. Potrai usarla comodamente su qualsiasi computer fisso o portatile di casa in modo da avere sempre la possibilità di stabilire una connessione WiFi.

Questo modello ti offre una chiavetta extra piccola e compatta che non ti darà assolutamente fastidio come quel lungo cavo LAN. Dotata di tecnologia USB non avrai bisogno di porte di rete specifiche e potrai collegarla senza problemi.

Naturalmente potrai utilizzarla sui vari sistemi operativi Windows e Mac OS.

Questa mini chiavetta supporta una velocità fino a 1.200 Mbps e la tecnologia Dual Band riduce le interferenze al tuo collegamento WiFi per avere una connessione sempre al top.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito la tua Chiavetta USB Wifi di Netgear su Amazon allo straordinario prezzo di 22,99€ grazie ad uno straordinario sconto del 29%.

Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.