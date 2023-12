Sembra un quadro, è una STUFA INFRAROSSI caldissima: assurdo (da 66€)

La nuova frontiera dei sistemi di riscaldamento istantanei è sicuramente costituita dalle stufe a infrarossi in formato di pannello. Si appendono direttamente al muro e hanno proprio l’aspetto di un quadro: difficile capire di cosa si tratta semplicemente guardandole.

Grazie a questa tecnologia di riscaldamento, il consumo energetico è minimo (questo modello ha un massimo assorbimento di 430W) mentre la resa è massima. A cambiare, rispetto ai sistemi tradizionali, è proprio il modo in cui il calore viene irradiato nell’ambiente. La sensazione è quella di un piacevole tepore costante, senza rischiare l’eccesso di calore in alcuni punti della stanza.

In promozione su eBay, c’è un ottimo modello disponibile in diverse fantasie che puoi portare a casa a partire da 66€ circa appena (la fantasia “Gatto” è la più economica) con spedizioni assolutamente veloci e anche gratis. Scegli quella che più ti piace di più e completa il tuo ordine prima che le scorte finiscano. Ordinando adesso, potrei riceverlo in tempo per Natale!

Semplicissimi da utilizzare, basta collegarli alla presa elettrica e gestirne il funzionamento tramite il telecomando integrato nel cavo.

Non ingombrano, grazie alla possibilità di fissarli al muro, ma arredano: sono belli da vedere e impreziosiscono l’ambiente. Molto più economica la gestione, come anticipato, rispetto all’utilizzo di stufette tradizionali. Scegli il tuo modello preferito su eBay e completa al volo l’ordine: in promozione, lo prendi a partire da 66€ circa appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.