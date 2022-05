Sembra un portachiavi, ma tiene lontani insetti, topi e zanzare (9€)

A guardarlo, ha proprio l’aria di un portachiavi. Lo puoi attaccare a borsa, zaino, cintura e non solo: dove preferisci. Questo dispositivo è molto più di quello che sembra. Infatti, grazie alla tecnologia a ultrasuoni, è perfettamente in grado di tenere lontani insetti di vario genere – come le zanzare – ma anche topi. Nessuna magia: determinati animali non sopportano alcune frequenze, che invece per noi risultano completamente innocue.

Dotato di batteria ricaricabile, questo gioiellino è anche in sconto su Amazon attualmente. Utilizzando uno speciale coupon, puoi portarlo a casa a 9,99€ appena. Tutto quello che devi fare è metterlo nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “5O8EJOUP”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Portachiavi? No, genialata anti zanzare in sconto su Amazon

Incredibilmente semplice da utilizzare, e super sicuro, basta accenderlo e agganciarlo dove preferisci. Al resto penserà lui, grazie alle onde a ultrasuoni emesse con particolari frequenza, in grado di disturbare insetti e altri animaletti come i topi. Come riportato all’interno dell’inserzione di vendita, non crea problemi ai cani e – anzi – può essere utilizzato nelle loro cucce per proteggerli.

Grazie alla batteria integrata, questo dispositivo funziona interamente senza fili. Questo implica che puoi sfruttarlo in una marea di contesti, tanto all’interno quanto all’esterno. Perfetto per quando sei a casa, ma anche durante il campeggio o una passeggiata all’aperto.

