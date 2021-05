Quello che sto per raccontarti è un prodotto molto particolare, un raffrescatore smart che vuole assomigliare ai prodotti Dyson sotto il profilo estetico, ma si propone a un prezzo ben più basso. Già, perché da Amazon lo porti a casa a 38,70€ appena con spedizioni gratis. Fra batteria integrata e illuminazione LED: te ne innamorerai, facendone il tuo migliore amico per l'estate.

Mini raffrescatore a prezzo eccellente su Amazon

Se credi di poter acquistare un Dyson a 38€, vuol dire che ti ho trasmesso fin qui un messaggio sbagliato. Quello che ho scovato nei meandri dell'enorme Amazon non è un prodotto del colosso degli elettrodomestici, ma un clone in forma compatta del più celebre raffrescatore e purificatore Pure Cool Link, che però costa intorno ai 500€ di listino.

La cosa interessante è che questo prodotto da 38€ ha carattere da vendere, grazie a una serie di funzionalità che lo rendono un gadget impressionante, semplicemente. Si tratta infatti di un raffrescatore da tavolo (o da comodino, da scrivania, decidi tu!) senza pale esterne, che darà immediato sollievo alle calde giornate estive.

Dotato di batteria da 2500 mAh, avrai totale libera: se lo desideri, lo usi collegato alla corrente elettrica, diversamente puoi sfruttare la sua autonomia energetica per portarlo in giro praticamente ovunque. Decidi fra tre modalità quale intensità di raffreddamento (ovvero velocità del raffrescatore) usare: c'è anche un modalità più silenziosa, perfetta per la notte.

Finito qui? Certo che no! Grazie al suo LED RGB integrato, puoi usarlo anche come lampada per creare subito la giusta atmosfera: devi solo scegliere il colore migliore per l'illuminazione e sarai pronto.

Ogni funzionalità e modalità è gestibile in modo super rapido dal pannello touch, alloggiato sulla parte frontale di questo eccezionale gadget: in totale hai un pulsante a sfioramento per il raffrescatore e uno per la luce ambientale.

Questo basta a rendere un dispositivo da 38€, con design super curato, un prodotto da non farsi scappare per l'estate. Io però non ti ho ancora raccontato tutto di lui, manca un dettaglio fondamentale: il suo cuore smart. Già, perché ne ha uno: lo connetti in WiFi a Internet e poi lo configuri attraverso l'app per smartphone e non solo: se lo desideri, puoi gestirlo usando la voce, dando semplicemente istruzioni all'assistente vocale Alexa oppure Google Home.

Ecco, questa è la ciliegina che lo rende lo sfizio perfetto da toglierti o il regalo ideale da fare. A 38€ circa è un affare che puoi fare a cuor leggero: devi solo collegarti all'inserzione ufficiale e completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppure non rapide: un compromesso al quale scendere, considerando la convenienza dell'offerta. Anzi: oltre a questa occasione, ti consiglio di non perdere le altre, che pubblichiamo in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home