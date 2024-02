SelfyConto: zero spese e tassi vantaggiosi (5% annuo) per i nuovi utenti

SelfyConto di Banca Mediolanum ti offre tassi interessanti, senza vincoli e zero spese. Tutti i nuovi titolari ricevono, infatti, dodici mesi di canone gratuito e tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolare i fondi senza perdere gli interessi maturati.

Servizi innovativi per un’apertura facile e veloce

Riassumendo, i vantaggi per i nuovi clienti sono il canone gratuito per il primo anno (per tutti) e per i giovani fino ai trent’anni, una carta di debito senza costi realizzata in PVC 100% riciclato e 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi. Sono numerosi, però, i vantaggi che offre SelfyConto.

Tra i principali segnaliamo prelievi gratuiti in area euro, operazioni bancarie gratuite (bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche) a cui puoi accedere direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Mediolanum, mobile payment, pagamenti CBILL e PagoPA e trading online, per operare in tempo reale su 24 mercati mondiali.

Aprire SelfyConto è semplice e completamente online. Ti basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido. Dedicherai solo pochi minuti del tuo tempo per accedere a tutti i vantaggi di questo conto innovativo e conveniente.

