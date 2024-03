SelfyConto senza canone per gli Under 30

Tra i conti digitali, ce n’è uno pensato appositamente per te se hai meno di 30 anni: parliamo di SelfyConto, un prodotto Banca Mediolanum pensato sì per chi è under 30, ma dotato di servizi utili e funzionalità interessanti da non dare per scontate: vediamo insieme tutti i dettagli, e come funziona per aprire il conto.

SelfyConto: non paghi se hai meno di 30 anni

Per iniziare, basta guardare le incredibili offerte di SelfyConto: per i nuovi clienti, il conto è completamente gratuito per il primo anno, e se hai meno di 30 anni, il canone rimane a zero anche negli anni successivi. Ma le sorprese non finiscono qui: attualmente, SelfyConto offre un tasso di interesse del 5% annuo sulle somme vincolate per 6 mesi, con la flessibilità di poterle svincolare in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

All’interno di SelfyConto troverai poi una serie di vantaggi pensati per semplificare la tua vita finanziaria: la Carta di Debito Gratuita, realizzata con PVC 100% riciclato, ti permetterà di effettuare prelievi in euro senza alcuna spesa aggiuntiva. Inoltre, tutte le principali operazioni bancarie, tra cui F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono completamente gratuite.

Se hai bisogno di ulteriori strumenti, SelfyConto ti offre la possibilità di scegliere una Carta di Credito con dilazioni per spese superiori a 250 euro, e una Carta Prepagata ricaricabile e flessibile. Inoltre, con APPosta, l’app Mediolanum, avrai accesso a una vasta gamma di servizi, tra cui il controllo del bilancio, i pagamenti mobili, CBILL, PagoPA e persino il Trading Online.

L’apertura di un conto SelfyConto è rapida e senza complicazioni. Puoi procedere utilizzando la SPID per un’apertura ancora più veloce e senza chiamate aggiuntive. In alternativa, ti basterà avere una webcam e fornire la documentazione necessaria, come un documento d’identità e il codice fiscale, e con uno smartphone a portata di mano, la consegna di eventuali fotografie dei documenti sarà semplicissima.