Hai sempre sognato scattare selfie da urlo? La mini Ring Light ricaricabile è quello che fa per te e la puoi avere a soli 9,99€ su Amazon. Approfitta del ribasso del 14% per portartela a casa a prezzo minimo.

In più la ricevi in pochi giorni e gratuitamente ovunque in Italia.

Ring Light ricaricabile: dai una svolta alle tue fotografie

Per scattare foto sempre perfette hai bisogno di una luce che possa donare al tuo viso il massimo. Grazie alla ring light ricaricabile non dovrai più eliminare foto su foto, ma il primo scatto verrà già perfetto. La agganci sullo smartphone e tac, il gioco è fatto.

Con ben 40 LED ti permette di avere tre livelli di luminosità a portata di mano. Selezioni quella che più si addice e scatti la foto come hai sempre fatto. Inoltre non ti preoccupare che possa rovinare il tuo display perché il mollettone è rivestito di una copertura apposita.

Puoi scegliere anche la temperatura del colore così da avere un effetto più naturale od optare per una golden hour pazzesca… anche se è piena mattina.

Una volta che è scarica, la colleghi al tuo caricatore per smartphone con il cavo dato in dotazione e non devi preoccuparti di nient'altro. Completato il ciclo di carica torna a funzionare come prima.

PS: la puoi usare pure su tablet, PC, laptop e ovunque riesci ad agganciarla.

Non perdere l'occasione e acquista subito la ring light ricaricabile su Amazon, costa appena 9,99€. Le spedizioni sono operate in qualche giorno e sono gratuite per i membri Prime, ma anche per i clienti standard che scelgono le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone