Selection Box di Tisane e Infusi dai 9 gusti in offerta lampo su Amazon: perfetta come idea regalo

Ti suggeriamo un’idea regalo originale e sicuramente molto gradita come la Selection Box di tisane del marchio Pukka. Oggi puoi acquistarla in sconto a soli 19,24 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Contiene ben 45 filtri per 9 gusti diversi e puoi anche personalizzare il tuo biglietto di auguri in fase di acquisto.

Selection Box tisane Pukka: cosa contiene?

La Selection Box di Pukka è ciò di cui hai bisogno per un regalo elegante e ricco di bontà naturali: un’esperienza sensoriale unica che mette insieme sapori straordinari e ingredienti biologici, perfetta per soddisfare ogni amante di tisane e infusi. All’interno sono presenti 9 gusti diversi in 45 filtri che si adattano ad ogni momento della giornata.

La confezione è una piccola opera d’arte arricchita da un biglietto personalizzabile: dalla freschezza della menta piperita alla dolcezza del miele di manuka, ogni tisana racconta una storia di benessere e piacere. Per l’inizio della giornata c’è l’energia del Supreme Matcha Green o la vivacità di Morning Berry e, dopo i pasti, ecco il confortante Three Ginger o il fresco After Dinner.

Infine, prima di addormentarsi o per un po’ di relax, ecco le tisane Chamomile, Vanilla & Manuka Honey o la calmante Night Time.

Una selezione che offre una coccola di gusto, confezionata in un box elegante e funzionale: acquistala adesso in offerta a soli 19,24 euro.