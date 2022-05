Sei troppo stanco e affaticato? Acquista Sustenium Magnesio e Potassio a soli 11€

Gli integratori alimentari possono essere un vero e proprio toccasana in questo periodo dell’anno, essendo in grado di offrirti quella giusta dose di energia in più per contrastare la stanchezza e la sonnolenza causati dal cambio di stagione. Proprio per questo, l’integratore Sustenium Magnesio e Potassio è l’opzione perfetta per te, considerando anche che su Amazon puoi acquistarne una confezione con ben 28 bustine a soli 11,90€. Un prezzo davvero conveniente, tenendo presente che Sustenium è tra i marchi leader nel settore del benessere e degli integratori.

All’interno, come contenuto per la dose giornaliera, troverete 600mg di magnesio, 375mg di potassio e 85mg di vitamina C. Trattandosi di un prodotto molto valido e disponibile a un prezzo molto conveniente, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

Sconfiggi la sonnolenza continua

Sustenium Magnesio e Potassio è concepito proprio per reintegrare i sali minerali e recuperare l’energia perduta grazie alla sua formulazione specifica, pensata per donare nuova energia alla tua giornata. Si tratta di un integratore salino perfetto per tutte le circostanze in cui si avverte una sensazione di sonnolenza o stanchezza, ma anche in situazioni specifiche di necessità come in caso di eccessiva sudorazione durante il periodo estivo, di regime alimentare povero di sali minerali o di svolgimento di attività sportiva.

Il magnesio contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento ed alla normale funzione muscolare, il potassio ti assicura il normale funzionamento del sistema nervoso e il mantenimento di una normale pressione sanguigna mentre la vitamina C ti garantisce un metabolismo efficiente ed una buona protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Per questo ti consigliamo caldamente di prenderlo in considerazione, se sei convinto di non riuscire a dare il meglio durante la giornata, considerando anche che al momento lo potrai acquistare a soli 11€, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile.

