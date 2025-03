Sei socio IKEA? Ricevi fino al 50% di sconto su centinaia di prodotti

Sei un amante del design accessibile e della qualità IKEA? Questa è l’occasione perfetta per te! IKEA ha lanciato un’imperdibile promozione dedicata ai soci IKEA Family e IKEA Business Network, con sconti fino al 50% su oltre 100 prodotti selezionati. Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino al 31 marzo e fino a esaurimento scorte.

Risparmia fino al 50% con la promo

I prodotti scontati fino a metà prezzo, come anticipato, sono oltre 100. Un assaggio? La poltrona POÄNG con impiallacciatura di betulla in diversi colori a 89 euro; i bicchieri PAPPERSBJÖRK, disponibili in colori vari tutti coordinati, a 6,95 euro per quattro pezzi; la struttura letto imbottita TÄLLÅSEN con testiera morbida a 209 euro e lo scaffale JÄTTESTA nero per riporre ciò che vuoi a 129 euro.

Diventare socio IKEA Family significa accedere a numerosissimi vantaggi. L’iscrizione è completamente gratuita e ti permette di accedere a offerte riservate, come quella in corso, che ti consente di acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzi imperdibili.

Inoltre, avrai a disposizione altri benefici, come la possibilità di restituire oppure ricevere un rimborso di un prodotto danneggiato entro 14 giorni, eventi e workshop esclusivi, la possibilità di accumulare punti (anzi, brugole) per ottenere buoni sconto con i tuoi acquisti e poi anche un caffè svedese gratis in tutti i negozi IKEA.

Se non sei ancora socio, puoi iscriverti subito a IKEA Family in pochi semplici passi e gratuitamente. Così facendo, potrai accedere immediatamente a questa imperdibile offerta, che ti permette di risparmiare fino al 50% su una selezione di oltre 100 prodotti della famosissima catena di arredamento. Ricorda: l’offerta scade il 31 marzo ed è disponibile fino a esaurimento scorte!