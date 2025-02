Sega circolare 1200W per legno: occhio al prezzo, su Amazon fai l'affare

Offerta molto interessante su Amazon per il fai-da-te. Questa sega circolare da 1200W, ideale per legno e plastica, può essere tua a soli 59,39 euro. Grazie alla spedizione Prime sarà subito a casa tua con tutto il necessario per iniziare le tue lavorazioni.

Sega circolare in offerta: potenza e precisione

La sega circolare in questione è dotata di un potente motore da 1200W con una velocità di 5800 giri al minuto per garantirti tagli precisi su legno, plastica e materiali simili: diventerà quindi uno strumento versatile per ogni tipo di lavorazione.

Questo modello include una testa resistente che riduce il rischio di danni in caso di caduta, una precisione di taglio ottimizzata e un design ergonomico per garantire comfort durante l’uso. Grazie alla regolazione dell’angolo e della profondità di taglio, puoi adattare la macchina alle tue esigenze: con un’inclinazione da 0° a 45°, la lama raggiunge una profondità di 62 mm a 90° e 42 mm a 45.

La guida laser integrata e il righello a scala contribuiscono ad ottenere risultati ancora più precisi aiutandoti a mantenere una linea di taglio dritta, senza errori. Per la sicurezza, invece, un apposito pulsante impedisce avviamenti accidentali, mentre l’alloggiamento in metallo e la piastra inferiore rinforzata aumentano la robustezza e la protezione durante l’uso.

Grazie al cavo di 2 metri avrai una buona libertà di movimento. Infine, il kit include due lame da 185mm (24T e 40T) per tagli diversi, una chiave esagonale per la sostituzione rapida, una regola graduata e un manuale d’uso dettagliato. Tutta la potenza e la precisione di cui hai bisogno a soli 59,39 euro.