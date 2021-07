La sedia gaming firmata GTPlayer è in offerta su Amazon a soli €150,18. La doppia promozione ti consente di acquistarla a un prezzo veramente conveniente. Solitamente, infatti, costa ben €50,00 in più.

Arriva a casa tua in poco tempo per rendere la tua postazione PC subito più pratica.

GTPlayer: una garanzia in tema di sedie gaming

La sedia gaming è un prodotto indispensabile se i videogiochi sono la tua passione ma soprattutto se passare diverse ore davanti al computer o una console è il tuo hobby preferito. Comode e realizzate per garantirti il massimo dell'ergonomia, queste tipologie di sedia sono un toccasana per la schiena. Disponibile in questa bellissima colorazione nera e blu, poi, rendono la tua postazione gaming subito più bella è innovativa. Il lato estetico, infatti, stato curato in tutti i suoi particolari per offrirti il massimo.

Parlando di aspetti appartenenti al lato pratico, acquistando questa sedia puoi andare sul sicuro perché è stata realizzata in materiali durevoli che non solo ti garantiscono una seduta confortevole ma bensì non si rovinano facilmente. Le quasi 5000 recensioni positive sono garanti proprio di questo.

Lo schienale può essere inclinato fino ad un massimo di 150 gradi e i braccioli regolati in base alle proprie esigenze. Inoltre la tua schiena viene supportata sia da un cuscino per la testa che un supporto lombare.

Ovviamente è montata su un pistone dotato di ruote e che puoi alzare o abbassare mediante una comoda leva sulla parte inferiore.

Puoi acquistare la sedia gaming firmata GTPlayer su Amazon a soli €150,18. Acquistala e decidi se pagarla in un'unica soluzione o ricorre al programma di rateizzazione offerto da Amazon. Per saperne di più, basta scegliere la modalità di pagamento Confidis al checkout.

