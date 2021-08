La sedia gaming di Vinsetto è disponibile su Amazon a soli 142,45€. Attivando il coupon risparmi qualche euro in più che si vanno a sommare allo sconto del 12% già applicato. Insomma, ti porti a casa una fantastica seduta a un prezzo competitivo, il che non è male.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Vinsetto: la sedia gaming è strepitosa

Stare ore e ore al computer può diventare un problema se non hai una buona sedia su cui sederti. Questo modello è perfetto sia per il gaming che per il lavoro di ufficio visto che è estremamente ergonomico. Con i suoi colori appariscenti dona persino un tocco di brio alla tua postazione.

Realizzata con materiali di qualità, non solo ti assicura una resa eccezionale ma anche una lunga vita. Spendere una cifra importante per una seduta non è infatti semplice, ma se puoi contare sulla garanzia il discorso cambia totalmente.

Questa bellissima sedia ha tutto al posto giusto: altezza regolabile, piedi con ruote per spostarti agevolmente e schienale reclinabile. Con le manopole regoli tutto a tua comodità così da avere un'esperienza cucita su misura.

Non mancano all'appello due comodissimi cuscini: uno per la testa e uno per il supporto lombare che è indispensabile. Infatti questo ti aiuta a mantenere una giusta posizione per non andare incontro a quei fastidiosi mal di schiena a fine giornata.

Sotto la seduta è presente anche un comodissimo poggiapiedi: ti basta estrarlo per avere a disposizione una seduta che si trasforma quasi in un letto. Infatti reclinando lo schienale di 130° ti troverai in una posizione perfetta per rilassarti guardandoti qualcosa in streaming, ad esempio.

Insomma, alla sedia gaming di Vinsetto non manca proprio nulla. Per questo la devi acquistare su Amazon a soli 142,45€. La ricevi in qualche giorno lavorativo gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard. Attiva il coupon, i pezzi disponibili sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

