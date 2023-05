Sedia gaming Acer Predator in OFFERTA a TEMPO da Unieuro

Nelle ultime ore il sito di Unieuro ha lanciato l’offerta a tempo sulla sedia gaming Acer Predator Rift Essential: anziché 349,95 euro, grazie alla promo in corso puoi acquistare questa sedia per giocatori professionisti a 279,90 euro, per effetto dello sconto del 20% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita e volendo puoi scegliere anche di pagare l’articolo a rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Sedia gaming Acer Predator in sconto del 20% sul sito di Unieuro

La sedia da gaming Acer Predator Rift Essential è dotata di una seduta in pelle sintetica da 51 x 51 cm, con due cuscini e due braccioli (entrambi regolabili). Il comfort della sedia è offerto anche dall’altezza regolabile con sollevamento a gas e dallo schienale reclinabile. Comfort che qui si traduce in ergonomia, o meglio ancora in lunghe sessioni di gioco senza avvertire la minima fatica. Goditi un’esperienza di gaming unica, grazie anche ai colori accesi, al design moderno e al logo frontale Predator presenti sulla sedia, in grado di supportare un peso massimo di 140 kg e resistente nel tempo.

Se scegli il pagamento rateale con Klarna o PayPal, oggi spendi soltanto 93 euro, per poi saldare le altre due rate di importo uguale a giugno e a luglio. Con Klarna volendo puoi anche scegliere di non pagare nulla oggi e di saldare l’importo intero dopo 30 giorni la consegna dell’articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.