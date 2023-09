Sedia da gaming Xtreme in offerta a 154,99 euro da Unieuro (anche a rate)

Una delle offerte del giorno – quindi valide fino alla mezzanotte di oggi, martedì 12 settembre – più interessanti è quella che ha per protagonista la sedia da gaming King del marchio Xtreme, in offerta da Unieuro a soli 154,99 euro. o in 3 rate senza interessi da 51,66 euro con Klarna o PayPal. Di solito il prezzo è intorno ai 179 euro, quindi puoi risparmiare circa 25 euro.

Su Amazon il modello è esaurito, mentre sul sito ufficiale di Xtreme si trova a 179 euro, il prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Sedia da gaming Xtreme in sconto di 25 euro sul sito di Unieuro

Il modello King della sedia da gaming del marchio Xtreme offre un ottimo comfort indipendentemente dalle ore in cui resti seduto. Mettiti comodo sulla tua nuova sedia e affronta le più lunghe sedute di gaming con un’arma segreta infallibile.

Gommapiuma e design ergonomico assicurano un eccezionale comfort a qualunque giocatore. Inoltre sono presenti sia un ammortizzatore ad alta efficienza che due cuscini in gommapiuma, per supportare zona lombare e testa, in modo da alleggerire la colonna vertebrale e la schiena.

L’altezza è regolabile fino a 10 cm, mentre lo schienale può essere reclinato tra i 90° e 135°. Personalizza la sedia come preferisci, in base alla tua altezza o a come ti senti più comodo.

Cogli al volo l’offerta di Unieuro sulla sedia da gaming Xtreme per risparmiare 25 euro sul modello King. Si tratta dell’offerta più bassa di cui puoi usufruire solo fino alle 23:59 di oggi. Per accedere all’offerta collegati alla pagina dedicata del sito di Unieuro tramite questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.