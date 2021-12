Sea of Thieves vi fa un regalo per festeggiare i 5 milioni su Steam!

Sea of Thieves ha raggiunto il traguardo dei 5 milioni di giocatori su Steam. Il totale, considerando anche le console Xbox, supera adesso gli oltre 25 milioni di utenti in tutto il mondo.

Per festeggiare la notizia, Rare ha annunciato su Twitter che per tutta la settimana natalizia, fino alle 00.59 del 30 dicembre, regalerà a chiunque faccia accesso al gioco l'emote “All Together Now!”, che viene mostrata con un'apposita breve clip.

Sea of Thieves, il successo clamoroso del gioco online sui pirati

Sea of Thieves è stato lanciato per la prima volta nel 2018, come uno dei primi titoli ad abbracciare l'allora nuova strategia Microsoft che consiste nell'inserimento al Day One su Xbox Game Pass dei giochi realizzati dagli Xbox Game Studios.

Dopo un inizio difficoltoso, il gioco è riuscito a riprendersi fino a diventare uno dei più popolari per la piattaforma. Considerato che l'action adventure online a tema piratesco fa parte appunto del catalogo del Game Pass, fa ancora più impressione il dato delle 5 milioni di copie vendute su Steam.

“Siamo assolutamente lieti di vedere un così grande afflusso di nuovi pirati pronti a iniziare le loro avventure da quando il gioco è arrivato su Steam a giugno dello scorso anno. Indipendentemente dalla piattaforma su cui giochi, Sea of Thieves non avrebbe mai avuto questo successo senza il supporto di voi giocatori: quindi, tutto ciò che possiamo dire è…grazie!“

Scrive così Rare sul sito ufficiale del prodotto.

L'opera può contare numeri importanti anche dal punto di vista della community, con oltre 10.000 discussioni su Steam, più di 500 guide create dai giocatori e quasi 300.000 membri per il server Discord ufficiale.

Sea of Thieves è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.